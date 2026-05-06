    Julián Quiñónes

    Julián Quiñones renueva con Al Qadisiya y se olvida de rumores

    El atacante mexicano se ha convertido en uno de los jugadores más destacados en Arabia.

    Por:
    José Moreno
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    Video Julián Quiñones renueva con Al-Qadisiya de Arabia Saudita hasta 2030

    El Julián Quiñones apagó todos los rumores sobre su futuro luego de renovar su contrato con el Al Qadisiya de la Liga de Arabia Saudita hasta 2030.

    El colombiano naturalizado mexicano ha tenido un increíble desempeño en la Liga Saudí, donde actualmente se encuentra en la segunda posición de la tabla de goleo de la temporada 2025-26 con 29 tantos, solo uno por debajo de Ivan Toney.

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    Julián Quiñones se ha ganado su extensión con grandes actuaciones

    Quiñones brilló este domingo en el duelo directo ante Cristiano Ronaldo, ya que aportó una asistencia y un gol en la victoria de 3-1 ante el Al Nassr.

    César Luis Merlo, periodista especializado en transferencias de jugadores, fue quien reportó la noticia. El atacante mexicano tenía contrato con el equipo hasta 2028, pero fue extendido dos años más, es decir, permanecerá con Al Qadisiya hasta 2030.

    ¿Qué equipos sonaron para fichar a Quiñones?

    Durante la última semana, el nombre de Quiñones fue vinculado con varios equipos. Se dijo que había interés de la Premier League e incluso, los Rayados de Monterrey sonaron como otro posible destino del mexicano de 29 años de edad.

    Ahora, el delantero está a la espera de ganarse la convocatoria de Javier Aguirre para ocupar un lugar en la selección mexicana de cara a la Copa Mundial FIFA 2026.

    Video ¡Gol de Quiñones! Julián le gana a CR7 y complica su título en Arabia
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