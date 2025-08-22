Memo Ochoa y Guardado presumen foto con Alejandro Fernández

Video ¡Trio de leyendas! Memo Ochoa presume foto con Alejadro Fernández y Guardado

Alejandro Fernández fue protagonista del Festival Starlite Occident de Marbella y el cantante mexicano contó con la presencia de sus compatriotas Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

Los dos futbolistas asistieron al concierto del 'Potrillo', donde corearon temas como Me dediqué a perderte.

Los exseleccionados compartieron en sus redes sociales algunos momentos de la velada, en los que aparecen cantando y disfrutando en compañía de sus esposas.

En una de las historias publicadas por Ochoa, se observa al portero entonando “Me dediqué a perderte” junto a su pareja, Karla Mora.

Más tarde, el exarquero del América publicó una fotografía junto a el ‘Potrillo’ y Guardado, con quien compartió más de una década en la Selección Mexicana.

Con Guardado retirado y Ochoa aún libre, solo el arquero mantendría opciones de aspirar al Mundial 2026, aunque ya ambos han dejado una huella imborrable en la historia del Tri.