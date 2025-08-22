Memo Ochoa y Guardado presumen foto con Alejandro Fernández
Los dos futbolistas asistieron al concierto del 'Potrillo' en el Festival Starlite Occident de Marbella.
Alejandro Fernández fue protagonista del Festival Starlite Occident de Marbella y el cantante mexicano contó con la presencia de sus compatriotas Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.
Los dos futbolistas asistieron al concierto del 'Potrillo', donde corearon temas como Me dediqué a perderte.
Guardado, ya retirado de las canchas, y Ochoa, aún en busca de equipo para continuar su carrera, aprovecharon la ocasión para desconectarse del entorno deportivo.
Los exseleccionados compartieron en sus redes sociales algunos momentos de la velada, en los que aparecen cantando y disfrutando en compañía de sus esposas.
En una de las historias publicadas por Ochoa, se observa al portero entonando “Me dediqué a perderte” junto a su pareja, Karla Mora.
Más tarde, el exarquero del América publicó una fotografía junto a el ‘Potrillo’ y Guardado, con quien compartió más de una década en la Selección Mexicana.
Con Guardado retirado y Ochoa aún libre, solo el arquero mantendría opciones de aspirar al Mundial 2026, aunque ya ambos han dejado una huella imborrable en la historia del Tri.