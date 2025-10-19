    América

    Abanderado se hace viral con festejo de Cristiano Ronaldo en partido Cruz Azul vs. América

    Cuando Álvaro Fidalgo se prepara para ingresar al partido, el colegiado se lució y sorprendió a todo el estadio.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡El viral gesto del abanderado en el Clásico Joven!

    El partido entre Cruz Azul y América en Ciudad Universitaria presenció un momento sublime en la Liga MX tras el viral gesto de uno de los abanderados.

    El segundo tiempo estaba por iniciar en el Estadio Olímpico Universitario y América realizó un cambio tras la recaída de Alejandro Zendejas, quien había ingresado en el primer tiempo por otro lesionado, Víctor Dávila, para meter a Álvaro Fidalgo.

    Fue en ese momento que sucedió la peculiar postal: el abanderado Michel Espinoza Ávalos, al percatarse del inminente ingreso del español, corrió hacia el futbolista y realizó el famoso "¡SIIIUUU!" de Cristiano Ronaldo.

    Fidalgo se percató momento después del extraño episodio y procedió a estrechar la mano del auxiliar, quien le correspondió el saludo para finalmente sumar minutos con el marcador todavía empatado a un gol por equipo.

    El español sumó minutos tras su lesión que lo queja desde antes del parón de la fecha FIFA. Sin embargo, América enfrenta un problema con su plantilla de cara al cierre del torneo regular y de cara la Liguilla con la plaga de lesiones.

    La Jornada 13 dejó dos lesionados más a las Águilas tras la salida de Víctor Dávila y la recaída de Alex Zendejas. Otros elementos que se encuentran entre algodones son ‘Pantera’ Zúñiga, Henry Martín, Allan Saint-Maximin y Dagoberto Espinoza, quien ya no tendrá actividad en lo que resta del torneo.

