América planea sacrificar hasta tres jugadores para la llegada del refuerzo 'bomba' que André Jardine necesita para darle la vuelta al tumultuoso arranque del Clausura 2026.

De acuerdo con Julio Ibáñez, América tiene dos nombres en mente para dajarlos libres este semestre, pero escucharía cualquier oferta que le convenga al club.

"Los sacrificados Igor Lichnovsky y Víctor Dávila. Si llegara o pudieran acomodar antes a otro futbolista que Dávila, ahí pudiera moverse la situación.

Seguramente sí, si llega una oferta buena por algún futbolista que le convenga al club y al futbolista, se puede revisar", agregó sobre el futuro de Brian Rodríguez.

¿LLEGA BRUNO ZAPELLI COMO REFUERZO DE AMÉRICA?

Como TUDN había adelantado hace algunos días, América busca sí o sí reforzarse con un enganche que pueda dotar de balones e ideas al ataque ante la sequía de goles y generación de jugadas de peligro.

"Hay un nombre que todo el americanismo se pregunta: Bruno Zapelli. Es argentino, juega en Atlético Paranaense, de la Serie A de Brasil.

"¿Llega o no llega? No llega. No es el futbolista que está buscando el América, hay mucha gente que ha dado esta información en las últimas horas, estoy en condición de decirles que no es Bruno el jugador que llegará a ser el último refuerzo.