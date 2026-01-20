    Liga MX

    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América

    Esto es lo que se sabe del jugador que buscan las Águilas para olvidar el mal inicio de torneo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Los ‘sacrificados’ en América para la llegada del refuerzo ‘bomba’

    América planea sacrificar hasta tres jugadores para la llegada del refuerzo 'bomba' que André Jardine necesita para darle la vuelta al tumultuoso arranque del Clausura 2026.

    De acuerdo con Julio Ibáñez, América tiene dos nombres en mente para dajarlos libres este semestre, pero escucharía cualquier oferta que le convenga al club.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso
    1 mins

    Lo que se sabe sobre el adiós de la multa por el no descenso

    Liga MX
    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026
    1 mins

    América presenta protesta contra el arbitraje en el inicio del Apertura 2026

    Liga MX
    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca
    1 mins

    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca

    Liga MX
    Inicio de torneo de América sin goles dio título de liga a Cruz Azul
    1 mins

    Inicio de torneo de América sin goles dio título de liga a Cruz Azul

    Liga MX
    Esteban Solari se burla del América y explica el porqué en rueda de prensa
    2 mins

    Esteban Solari se burla del América y explica el porqué en rueda de prensa

    Liga MX
    André Jardine deja fuerte mensaje tras nueva polémica arbitral con América
    2 mins

    André Jardine deja fuerte mensaje tras nueva polémica arbitral con América

    Liga MX
    André Jardine da esperanza al hablar de los jugadores lesionados
    1:36

    André Jardine da esperanza al hablar de los jugadores lesionados

    Liga MX
    André Jardine polémico con el arbitraje tras juego en Pachuca
    1:26

    André Jardine polémico con el arbitraje tras juego en Pachuca

    Liga MX
    Tras jugar ante América, seleccionado confiesa razón de su ausencia en el Tri
    1:42

    Tras jugar ante América, seleccionado confiesa razón de su ausencia en el Tri

    Liga MX
    ¿Era penal sobre Brian? Portero de Pachuca rompe el silencio tras polémica jugada
    1:11

    ¿Era penal sobre Brian? Portero de Pachuca rompe el silencio tras polémica jugada

    Liga MX

    "Los sacrificados Igor Lichnovsky y Víctor Dávila. Si llegara o pudieran acomodar antes a otro futbolista que Dávila, ahí pudiera moverse la situación.
    Seguramente sí, si llega una oferta buena por algún futbolista que le convenga al club y al futbolista, se puede revisar", agregó sobre el futuro de Brian Rodríguez.

    ¿LLEGA BRUNO ZAPELLI COMO REFUERZO DE AMÉRICA?

    Como TUDN había adelantado hace algunos días, América busca sí o sí reforzarse con un enganche que pueda dotar de balones e ideas al ataque ante la sequía de goles y generación de jugadas de peligro.

    "Hay un nombre que todo el americanismo se pregunta: Bruno Zapelli. Es argentino, juega en Atlético Paranaense, de la Serie A de Brasil.

    "¿Llega o no llega? No llega. No es el futbolista que está buscando el América, hay mucha gente que ha dado esta información en las últimas horas, estoy en condición de decirles que no es Bruno el jugador que llegará a ser el último refuerzo.

    "Pero sí es enganche, es lo que quiere el América, un hombre de ataque que le dé ideas al conjunto azulcrema.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaBrian RodríguezVíctor DávilaIgor Lichnovsky

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tráiler: El Mochaorejas
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX