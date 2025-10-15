Video ¿Cruz Azul vs. América mejor que el Clásico Nacional? Ojo a lo que dice Larcamón

El juego, además, puede desplazar a las Águilas del segundo lugar de la tabla de posicione en caso de un triunfo de La Máquina o en caso de que el conjunto americanista gane, hacerse del liderato del torneo si el líder Toluca no gana este fin de semana.

Además, se trata de un partido en la cabalística fecha 13 y con miras hacia la Jornada Doble, Fecha 14, que se jugará de manera inmediata a partir del próximo martes; los celestes, además, se mantienen invictos como locales en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

“He tenido en mi experiencia como entrenador otros clásicos también, son los que se marcan en el calendario al inicio del semestre, hay mucho más que tres puntos en juego pero con el foco claro de lo que hay que hacer y no atender tanto el ruido que gira entono a este tipo de partidos.

“Lo relevante es que estamos a 96 horas que nos separan del partido. Con buena preparación y con buena regulación de las cargas para llegar con las piernas frescas para estar al nivel de intensidad y agresividad que va a demandar el rival también”, indicó Nicolás Larcamón este miércoles en conferencia de prensa.

¿CRUZ AZUL VS. AMÉRICA ES MEJOR QUE UN CHIVAS VS. AMÉRICA?

El estratega Nicolás Larcamón calentó el encuentro ante las Águilas tras declarar que este clásico puede ser incluso mucho mejor que el Clásico Nacional entre Chivas y América, mucho tiene que ver factores como la presión y difusión mediática así como las redes sociales hoy en día.

“Indudablemente por historia puede ser que este clásico esté pisando más fuerte, esté logrando más movimiento a nivel mediático, popular y puede ser que sí se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga”, recalcó el estratega argentino de La Máquina.

