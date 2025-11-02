    Futbol

    Torrent compara el Clásico Regio con el Derby español, por esta razón

    El técnico de Monterrey asegura que ha vivido muchos Clásicos en el mundo, pero por esta razón el Regio le resultó especial.

    
    Baudelio García Espinosa.
    El currículum del técnico de Monterrey, Doménec Torrent, pocos lo pueden presumir entre los estrategas que dirigen en México, sin embargo, esta tarde al dirigir su primer Clásico Regio algo que le llamó la atención fue el ambiente que lo pone la afición de Rayados a este compromiso, ante el acérrimo rival.

    “Cuando vi a la gente, para mí no es nuevo, es lo mismo que pasa en España, con un Barcelona ante Madrid, en Alemania, Inglaterra. La pasión de la gente, ver las caras, la emoción que tenían, te hacía sentir que para ellos era muy especial”, destacó Torrent.

    La llegada fue espectacular, muy emotiva por parte de nuestros aficionados, pero no les pudimos regalar una victoria y lo intentaremos la próxima semana y lo que me gustó el ambiente muy sano durante el juego, fricciones normales entre futbolistas y esto es deporte”, agregó el estratega.

