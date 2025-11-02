Video Torrent afirma que el Clásico Regio es lo mismo que un Barca-Madrid

El currículum del técnico de Monterrey, Doménec Torrent, pocos lo pueden presumir entre los estrategas que dirigen en México, sin embargo, esta tarde al dirigir su primer Clásico Regio algo que le llamó la atención fue el ambiente que lo pone la afición de Rayados a este compromiso, ante el acérrimo rival.

“Cuando vi a la gente, para mí no es nuevo, es lo mismo que pasa en España, con un Barcelona ante Madrid, en Alemania, Inglaterra. La pasión de la gente, ver las caras, la emoción que tenían, te hacía sentir que para ellos era muy especial”, destacó Torrent.

PUBLICIDAD