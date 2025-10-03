    Futbol

    ¡’Toro’ Fernández reconoce un antes y después de su lesión!

    El futbolista de Cruz Azul admite momentos muy difíciles, con la ayuda de su familia salió adelante, pero nunca perdió la esperanza.

    Por:
    Redacción.
    Video ¡’Toro’ Fernández reconoce un antes y después de su lesión!

    Gabriel Fernández estuvo por momentos fuera de los planes del técnico Nicolás Larcamón ante la posible llegada del serbio Luka Jovic, al final el fichaje no se concretó, por lo que la directiva de Cruz Azul analizó otras opciones antes de tomar la decisión de mantener al ‘Toro’.

    Giorgio Giakoumakis era la otra opción en el equipo, pero al final se decidió quedarse con el atacante uruguayo, quien un torneo antes había levantado un trofeo con la institución celeste.

    En entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Javier Rojas, el jugador consideró que las lesiones han acompañado al futbolista, por lo que considera que en Cruz Azul existe un antes y después donde reconoce que se sintió muy solo y que su familia lo acompañó para seguir adelante. “Había dos por ciento de esperanza y no lo perdí. Quiero aprovechar esto al máximo, se que tengo compañeros, como Sepu, un gran jugador y compañero, estoy mentalizado en hacer muy bien mi trabajo”, señaló.

    El ’Toro’ no oculta el cariño que siente por la institución celeste porque desde el primer día que llegó lo trataron muy bien, a pesar de que tuvo bajones por lesión. “Me han tratado espectacular, me le debo a la afición, tengo que esforzarme al máximo para poder darle una alegría más y quiero levanta la copa de la Liga”, sentenció.

    Cruz Azul visita el próximo sábado a Tigres, en uno de los compromisos más atractivos de la J12 del Apertura 2025.

    Relacionados:
    FutbolGabriel FernándezCruz Azul

