Nicolás Larcamón señaló que Gabriel ‘Toro’ Fernández nunca estuvo descartado en Cruz Azul pese a que el equipo buscara a Luka Jovic para reforzarse.

Previo al último partido de la Máquina en la Leagues Cup, el estratega señaló que el futbolista uruguayo se reintegrará al plantel a la espera de la salida de Giakoumakis.

“ Nunca estuvo descartado, nosotros estamos con una situación a la espera de que se dé la salida de Giorgos Giakoumakis, que es un deseo de él y de la directiva. Hemos tomado la decisión de que salga y una vez liberado ese cupo esta la posibilidad del ‘Toro’. Todos veíamos con buenos ojos esa posibilidad”, mencionó Larcamón.

Sobre el partido que sostendrán ante Colorado Rapids, el técnico de Cruz Azul señaló que saldrán a demostrar lo que han crecido luego de los resultados que no le han favorecido al equipo en la Leagues Cup.

“Para mí como para el grupo en esta ide de crecer y de saber que f ue una semana donde ocurrieron diferentes cosas que no han puesto a prueba ha generado un impacto favorable a pesar de las circunstancias y la oportunidad que nos da nuevamente saltar a la cancha a dar esa oportunidad de demostrar que seguimos creciendo”, agregó el técnico.

Cruz Azul suma dos puntos en la Leagues Cup y buscará ante Colorado cerrar de la mejor manera el certamen, y será el próximo lunes cuando enfrente al Atlético de San Luis en el reinició del A pertura 2025 de la Liga MX.+