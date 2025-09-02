Chivas y América nos han dejado enormes partidos, jugadas y goles para el recuerdo, pero en el Clásico Nacional también recordamos enormes fallas en todas las épocas de los enfrentamientos.

No importa el tamaño del recuerdo del jugador, los yerros van de futbolistas de enorme calidad como Ramón Ramírez o Jesús Arrellano a leyendas como José Martínez o Eduardo Cisneros.

El caso es que el balón se negó a entrar al arco rival de fea forma, incluso ridícula, y lo hizo de la peor manera. Con errores que no se olvidan.

Aquí te presentamos las 10 fallas históricas de Chivas en los Clasicos ante América:

10 - Francisco Jara

América vs. Guadalajara, 1963

Jara recibe un servicio por derecha, controla mal el balón y lo vuela solo frente al arco. Aunque antes el arquero y un rival, le cierran el ángulo. Aún así la falla es imperdonable.

9 - Eduardo Cisneros

América vs. Guadalajara, 1984

Cisneros controla el balón en el área rival tras un servicio que lo deja solo frente al arco. Lo engancha y Alfredo Tena queda tirado en el césped, pero Cisneros cruza de más el tiro ante la salida de Zelada.

8- Pedro Herrada

América vs. GUadalajara, 1972

Herrada se mete al área de América a trompicones. Fallan sus compañeros en regresarle de pared el balón de cualquier manera le llega por una falla de la defensa rival y frente al arco lo echa a un costado.

7 - Ramón Ramírez

Guadalajara vs. América, 1998

Ramón entra al área de los de Coapa tras una jugada de mucha calidad entre Alberto Coyote y Misael Espinosa. Vuela el esférico de fea manera ante la salida de Adrián Chávez.

6 - Gabriel García

América vs. Guadalajara, 1998

Le ponen el esférico sobre el punto penal. Queda solo frente al arco y su disparo sale chorreado al lado del arco.

5 - José Martínez

América vs. Guadalajara,1977

José abanica un balón, tras un tiro de esquina que lo deja solo frente al arco. La marca es pésima del América, pero aún así Martínez no alcanza a conectar el esférico que pica en el área y se escapa por la banda.

4 - Mario Jauregui

América vs. Guadalajara, 1997

Jauregui queda solo frente al arco de los amarillos tras un pase que viene desde la banda derecha. Remata en un ángulo incómodo y no conecta bien el balón con la pierna derecha. El remate sale desviado del arco.

3- Jesús Arellano

Guadalajara vs. América, 1999

Mendoza se cuela por la banda izquierda, centra y primero abanica un jugador de Chivas, y después 'Cabrito' no conecta bien la redonda. Al parecer porque no reacciona a tiempo por la falla previa de su compañero. Le da al balón, pero se va a un costado del arco de Adolfo Ríos.

2- Juan Pablo Alfaro

América vs. Guadalajara, 2005

Tras un rebote, Palencia gana el balón y un americanista no alcanza a cortar un largo servicio del 'Gatillero' y más bien se lo deja como pase a Arellano que ve entrar a Alfaro por el centro y lo cede para él. Pato controla con un pie y dispara con el otro en el suelo. Se va a un costado del arco de Ochoa.

1- Armando González

Guadalajara vs. América, 1990

Chivas arma una jugada por derecha. Javier Aguirre entra al área y centra a la llegada de González que ante arco vacío, porque el arquero salió a buscar a Aguirre, no conecta correctamente el balón y falla la jugada.