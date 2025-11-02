Video Para Jardine vendrá lo mejor de la dupla Maximin y Brian en América

André Jardine habló del triunfo de América sobre León este sábado por la noche, en la actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX y lanzó dardo a Toluca, rival de la última jornada.

"Celebrar este objetivo de ya garantizar estar dentro de los cuatros con una jornada antes, por el equilibrio actual que tiene la liga, hay que celebrarse y terminar el torneo con una confrontación directa para pelear por el liderato, tener chances..."

El entrenador brasileño fue cuestionado sobre la dupla de Brian Rodríguez y Allan-Saint Maximin en las Águilas, tras hilar partidos como titulares en el esquema del estratega.

"La llegada de Maximin es aún muy reciente para nosotros, son dos partidos, imagínate, tener que tener una opinión mejor formada es muy poco, hoy jugaron juntos de una manera distinta. Brian un poco más por derecha, pudiendo sumarme muchas más veces a Aguirre como un segundo delantero, que jugó muchó así en LAFC como segundo delantero, me gustó bastante.

"Me gustó Max por la banda izquierda que es donde tiene más hábito para jugar, y ya el segundo tiempo cuando Max se liberó más por dentro, buenas sensaciones. Defensivamente sufrimos por la calidad que tiene León de sumar gente a media cancha, laterales por dentro, no es simple y más cuando la característica más fuerte no es la defensiva, que es el caso de Max y Brian".

América cerrará su calendario del Apertura 2025 en su torneo regular de la Liga MX ante Toluca este siguiente sábado 8 de noviembre a las 7:00 pm CT México y 8:00 pm ET de Estados Unidos.