Video Rayito tenía estudiado a Saint-Maximin antes de llegar al América

La expectativa de ver jugar juntos desde el inicio a Brian Rodríguez junto con Allan Saint-Maximin se cumplió en el juego entre América y Puebla Puebla, sin embargo, el futbolista uruguayo se sinceró y señaló como se sintió a lado del francés.

En entrevista con Gibrán Araige para TUDN, el futbolista que recién renovó con el conjunto del América reveló que tenía muy bien estudiado a Maximin previo a su llegada a Coapa.

PUBLICIDAD

“Obviamente que la expectativa de jugar con Maxi estaba, cuando llegó ya lo tenía visto de jugar en Newcastle, sabía el jugador que era, el potencial que tiene, cómo nos puede ayudar, cuando tienes ese tipo de jugadores lo quieres ver ya, ver a todos juntos a veces no se puede, tendrá su razón el profe, se la respeta, no puede jugar con todos atacando, es evidente, pero encontraremos la forma de estar los dos juntos en la cancha y yo seré muy feliz de estar con él, con el Puebla quedó demostrado que nos falta un poco de feeling pero eso se va ganando con el tiempo”, indicó Brian Rodríguez.

De igual forma, Brian Rodríguez contó cómo es su relación con el francés y dio un detalle importante sobre en donde le gusta jugar a Maximin.

“Hemos hablado mucho con él, es un chico que habla mucho, se interesa mucho por sus compañeros, lo hemos ayudado mucho con la ciudad, de dónde vivir”

“ Hablamos del equipo, cómo encontrarme en los espacios, cómo quiero que me dé la pelota, le gusta venir de atrás, ha manifestado que no le gusta jugar por las bandas; agregó Brian Rodríguez.