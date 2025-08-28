Toluca confirma renovación del Turco Mohamed y ofertas por Alexis Vega

Video Alexis Vega en la mira: Toluca confirma ofertas por su figura

Toluca que es el actual campeón del fútbol mexicano y tiene en mente seguir con la base de un equipo ganador, a pesar de que el buen momento de varios de sus jugadores ha despertado interés de otros clubes.

Arturo Pérez, presidente de los Diablos Rojos, y Francisco Suinaga, vicepresidente, dieron novedades sobre el equipo choricero.

En entrevista en Faitelson Sin Censura, los directivos del equipo confirmaron la continuidad de Antonio 'Turco' Mohamed.

" Se renovó al 'Turco' Mohamed. Está contento. Yo veo a Toni muy contento, muy motivado con todo. Ha sido un factor fundamental en todo el proceso y ha dado esa continuidad porque este proceso, pues bueno, viene de tiempo atrás, pero ha alcanzado su situación concreta de campeón en este momento, con todo el trabajo que realizó Toni y todo su equipo técnico", dijo Arturo Pérez.

Sí hubo ofertas por Alexis Vega y otros jugadores del Toluca

Por su parte, Francisco Suinaga también reveló que Alexis Vega y otros futbolistas del plantel del Tolcua han recibido ofertas.

" Sí, por Alexis y por algunos otros. La verdad es que cualquier jugador que anda bien, que es campeón y luego es convocado a la selección, pues el mercado se abre. Pero de la misma forma que Toni está muy contento en el proyecto, creo que los jugadores que lograron ser campeones también están muy contentos. La afición está contenta. Nos está haciendo justicia la revolución, como diría don Valentín", afirmó Suinaga.

"Creo que hoy la inercia es muy buena y como bien dice Arturo, el reto es mantenerlo. El reto es estar ahí con un grupo de jugadores que ya probó la gloria, pero que no puede perder el hambre. Hay que seguir queriendo ganar y levantar títulos", concluyó.