Toluca se metió al campo de Atlético de San Luis en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX y salieron con una victoria contundente por marcador de 3-1.

Alexis Vega, delantero escarlata regresó a la senda del gol, marcó el primer tanto de la noche con un tiro cruzado, es su primero del torneo y sobre esto habló al final de encuentro.

“Contento con el resultado, primero, después la anotación, siempre trato de visualizarme aportando un gol y una asistencia en cada partido, ya tenía rato que no podía concretar mí primer gol del torneo, pero contento”.

“El trabajo del equipo fue impresionante, veníamos de dos derrotas que nos dolieron, tuvimos una semana de mucho descanso, recuperamos y a lo que se dedica el Toluca que es competir en cada cancha”.

El cuadro de los Diablos Rojos se mantiene en los primeros lugares de la clasificación y Vega piensa en lo que puede venir que es pelear un posible bicampeonato con Toluca.

“Sabemos que este equipo tiene que competir en cualquier torneo, lastimosamente nos quedamos fuera de Leagues Cup, pero nos queda pelear el Campeones Cup y por qué no, el bicampeonato”.

Tras la pausa en el Apertura 2025 por la Fecha FIFA, Toluca regresará a la actividad recibiendo a Puebla en actividad de la Jornada 8 de la Liga MX.