La escuadra de los Diablos Rojos del Toluca no tendrá uniforme nuevo de cara al inicio del Guard1anes 2020 de la Liga MX por un tema de distribución de la marca que se encarga de hacer las playeras.

De acuerdo a información de Ignacio Alva, reportero de TUDN, Under Armour no ha podido entregar el pedido solicitado por el Toluca y se no se sabe a ciencia cierta hasta que fecha del certamen lo podrán tener.