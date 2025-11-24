Toluca duda del regreso de Alexis Vega, pero advierte a FC Juárez

Alexis Vega sigue siendo duda en Toluca para enfrentar a FC Juárez en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo hace un mes.

En rueda de prensa de este lunes, su compañero, Marcel Ruiz, dio su opinión sobre si en Toluca existe una ‘Alexisdependencia’ en busca de lograr el bicampeonato.

“Todos saben que Alexis es un juego importante para nosotros y para cualquiera lo sería. El equipo está preparado si está o no está, entonces creo que haremos un buen papel, esté o no esté él, pero obviamente que su presencia nos ayuda”, declaró.

Marcel Ruiz también habló sobre Bravos, el rival de los Diablos Rojos en Liguilla, y se quejó del Play-In porque afecta el ritmo de los equipos que se clasificaron directamente.

“Bueno, del rival creo que si clasificas es por algo, siempre van a ser rivales difíciles ya en liguilla, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades, pero creo que va a ser un duelo difícil, como siempre.

“Y del otro, pues a mí en lo personal nunca me ha gustado el Play-In, creo que solamente salimos un poco perjudicados nosotros por el tema de la falta de ritmo y todo que siempre pasa, pero habrá que sobreponerse a ello y jugar al partido”, señaló.