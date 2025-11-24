    Liga MX

    Toluca duda del regreso de Alexis Vega, pero advierte a FC Juárez

    Marcel Ruiz descartó que en el equipo del 'Turco' Mohamed haya una 'Alexisdependencia'.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Desde Toluca lanzan contundente mensaje sobre el regreso de Alexis Vega!

    Alexis Vega sigue siendo duda en Toluca para enfrentar a FC Juárez en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo hace un mes.

    En rueda de prensa de este lunes, su compañero, Marcel Ruiz, dio su opinión sobre si en Toluca existe una ‘Alexisdependencia’ en busca de lograr el bicampeonato.

    PUBLICIDAD

    “Todos saben que Alexis es un juego importante para nosotros y para cualquiera lo sería. El equipo está preparado si está o no está, entonces creo que haremos un buen papel, esté o no esté él, pero obviamente que su presencia nos ayuda”, declaró.

    Marcel Ruiz también habló sobre Bravos, el rival de los Diablos Rojos en Liguilla, y se quejó del Play-In porque afecta el ritmo de los equipos que se clasificaron directamente.

    “Bueno, del rival creo que si clasificas es por algo, siempre van a ser rivales difíciles ya en liguilla, cada quien con sus fortalezas y sus debilidades, pero creo que va a ser un duelo difícil, como siempre.

    “Y del otro, pues a mí en lo personal nunca me ha gustado el Play-In, creo que solamente salimos un poco perjudicados nosotros por el tema de la falta de ritmo y todo que siempre pasa, pero habrá que sobreponerse a ello y jugar al partido”, señaló.

    Video ¡Motiva a Paulinho posible llamado a la Selección de Portugal!

    Más sobre Liga MX

    1:35
    Apenas llegó a la Liga MX y Esteban Solari ya se quejó del arbitraje

    Apenas llegó a la Liga MX y Esteban Solari ya se quejó del arbitraje

    1 min
    Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025

    Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025

    1:14
    ¡Liguilla completa! Así se jugarán los Cuartos de Final de Liga MX

    ¡Liguilla completa! Así se jugarán los Cuartos de Final de Liga MX

    2 min
    Partidos hoy domingo 23 de noviembre: se juega el último Play-In hacia la Liguilla

    Partidos hoy domingo 23 de noviembre: se juega el último Play-In hacia la Liguilla

    1:17
    Kevin Álvarez habla después de triunfo de Fátima Bosch

    Kevin Álvarez habla después de triunfo de Fátima Bosch

    Relacionados:
    Liga MXTolucaAlexis VegaMarcel Ruíz

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX