Video ¡Partido clave! Así puedes ver el Xolos vs. Atlas de la Jornada 17 de Liga MX

Tijuana vs. Atlas se juega este viernes por uno de los últimos boletos a la zona del Play-In de la Liga MX Apertura 2025 dentro de la última jornada del torneo regular y en el Estadio Caliente, escenario en el que los Rojinegros ganaron en su última visita.

Con Diego Cocca al frente del conjunto tapatío, buscará los tres puntos que les permita aspirar a la zona de Play-In, siempre y cuando Pumas y Santos Laguna no ganen este fin de semana.

Además, los Zorros suman dos partidos seguidos sin ganar, uno de ellos fue el Clásico Tapatío en casa de Chivas, donde fueron goleados 4-1 para luego rescatar un valioso empate en casa ante Toluca.

HORARIO Y DÓNDE VER EL TIJUANA VS. ATLAS DE LA JORNADA 17 DE LA LIGA MX

Tijuana tiene cinco juegos seguidos sin ganar en el Apertura 2025, tres derrotas y dos empates desde su último triunfo cuando ganó 2-0 de local al Cruz Azul como parte de la Jornada 11.

Tijuana tiene amarrado el Play-In, pero puede ascender en la tabla de posiciones si gana y tanto Pachuca como FC Juárez no suman de a tres puntos para así jugar el Play-In que le permita clasificar a Cuartos de Final de manera directa.