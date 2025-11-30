Video ¿Clásico en puerta? Así el panorama de Semifinales de la Liguilla Apertura 2025

Tijuana dejó ir una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en la ida para perder en el Volcán por 5-0 ser eliminado con global de 5-3 por Tigres en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2025 en un final que acabó marcado por una bronca y con molestia por parte del estratega uruguayo Sebastián Abreu.

“¿A Gilito hoy cuántas patadas le pegaron? ¿Y cuántas amarillas les sacaron por la reiteración de faltas? Pesa, obvio. Y cuando tienes en las estadísticas un árbitro localista, pesa. Desde este lado sí. Después maduración, crecimiento, aprendizaje, entender que existen este tipo de cosas en el futbol”, dijo en tono serio ‘Loco’ Abreu en conferencia de prensa.

Posterior al juego, el estratega de Xolos añadió que el primer penal no debió marcarse, pero el árbitro central del partido, Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, decidió no revisar en el VAR y darlo por bueno a favor de Tigres.

“Por más que vino el VAR, el árbitro también vive la atmósfera y muchas veces es más fácil que te aplaudan a que te chiflen. Y juegas con esa de faltita, faltita, faltita y amarilla. A Gil lo acabaron a patadas y nosotros por patear dos veces a los carteles nos sacaron la amarilla.

“No perdimos por eso pero condiciona como el penal, condiciona, tan claro. Para mí no es (penal), pero ni lo va a ver, diciendo que es contundente bueno, son detallitos que condiciona la atmósfera que se genera y hay que aprender a jugar con esos rivales”, añadió Sebastián Abreu.

Incluso el exárbitro, hoy analista y comentarista de TUDN, Fernando ‘Cantante’ Guerrero, dijo que no debió marcarse la falta dentro del área y posterior penal que fue bien cobrado por Juan Brunetta en el primer tiempo.

“No era penal para Tigres, el delantero abre su pierna izquierda y él es el que provoca el contacto con el jugador de Xolos. El VAR debió intervenir. ‘Gato’ Ortiz se equivoca. Influye en el marcador”, escribió ‘Cantante’ Guerrero en su cuenta personal de X.

SEBASTIÁN ABREU RECONOCIÓ EL JUEGO DE DIEGO LAINEZ EN EL TIGRES VS. TIJUANA

Asimismo, el estratega de Xolos indicó que no tiene el peso y la influencia de otros personajes del futbol mexicano en clara referencia al delantero francés André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, pues dijo que su personalidad o nacionalidad no pesa.

“De ahí a decir en cuánto perdí el partido, si yo viniera de Francia, de Inglaterra capaz que sí, pero vengo de Uruguay y somos el país de los milagros entonces siempre pienso que tenemos oportunidad, nunca doy por pedido el partido hasta que no termina y después de que termine hago la evaluación necesaria.