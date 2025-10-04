Previo al partido Tigres vs. Cruz Azul, el portero argentino Nahuel Guzmán recibió tremendo homenaje que incluyo playeras conmemorativas, un tifo y hasta un pasillo formado por aficionados de los felinos en el marco de la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025.

El Patón, de 39 años de edad y con más de 11 años en las filas de Tigres, fue homenajeado luego de conseguir los 200 partidos oficiales con la portería en cero tras el 0-2 en Querétaro en la fecha pasada y que significó el segundo partido consecutivo sin recibir gol tras el 2-0 sobre Atlas en la Fecha 10.

Nahuel Guzmán cuenta en su palmarés con Tigres de la UANL con cinco títulos de Liga MX (Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023), cuatro Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018 y 2023) y una Liga de Campeones de Concacaf 2020.

Fueron 40 aficionados los que realizaron un pasillo al guardameta sudamericano a su salida a la cancha para el partido contra Cruz Azul y quienes portaron lienzos y playeras de distintas temporadas en las que ha estado Patón con el equipo en el futol mexicano.