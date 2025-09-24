    Tigres

    Tigres derrota en el 'Volcán' al Atlas en partido de la Jornada 10

    Con goles de Ozziel Herrera y Diego Lainez, los Auriazules se reencontraron con la victoria.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Abelito en Tigres? La afición le grita y así reacciona el jugador

    Sin dar un gran espectáculo los Tigres regresaron a la senda de la victoria al superar por 2-0 al Atlas en partido de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Después de tres empates de forma consecutiva los Auriazules aprovecharon la localía ante unos Rojinegros que propusieron poco en la cancha del estadio Universitario.

    PUBLICIDAD

    Tigres se puso adelante en el marcador muy temprano en el juego por medio de Ozziel Herrera que definió solo en el área a los cinco minutos.

    Ángel Correa tuvo en sus pies el segundo de Tigres, pero su disparo pasó rozando por el poste y se perdió el gol a los 22 minutos.

    Para la segunda mitad los de la UANL apretaron para ampliar el marcador y casi Gignac dice presente, pero Camilo Vargas se vistió de héroe para salvar al Atlas al 52’.

    Sin embargo, 10 minutos más tarde Diego Lainez recuperó un balón y tras una jugada individual puso el 2-0 que hizo explotar el ‘Volcán’.

    Tras verse abajo por dos anotaciones los Rojinegros se lanzaron al frente en busca del descuento que nunca llego al no aprovechar las pocas jugadas de peligro que tuvieron frente al arco de Nahuel Guzmán.

    El marcador ya no se movió más y los Tigres se quedaron con la victoria para llegar a 19 puntos, por su parte, Atlas es penúltimo de la tabla general con siete unidades.

    Video ¡Jhojan Julio de Querétaro se va expulsado por entrada criminal sobre Ditta!

    Más sobre Tigres

    1 min
    Afición de Chivas bromea con jugador de Tigres y le gritan “Abelito” en el calentamiento

    Afición de Chivas bromea con jugador de Tigres y le gritan “Abelito” en el calentamiento

    1:15
    ¿Abelito en Tigres? La afición le grita y así reacciona el jugador

    ¿Abelito en Tigres? La afición le grita y así reacciona el jugador

    1:17
    ¡Bombazo! Tigres ficha a joya brasileña del Tri

    ¡Bombazo! Tigres ficha a joya brasileña del Tri

    1 min
    Tigres se refuerza con joya brasileña del Tri, Henrique Simeone

    Tigres se refuerza con joya brasileña del Tri, Henrique Simeone

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX
    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Los mejores fichajes del Apertura 2025 de Liga MX

    Liga MX
    19 fotos
    Relacionados:
    TigresAtlasDiego LainezOzziel Herrera

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD