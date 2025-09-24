Video ¿Abelito en Tigres? La afición le grita y así reacciona el jugador

Sin dar un gran espectáculo los Tigres regresaron a la senda de la victoria al superar por 2-0 al Atlas en partido de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Después de tres empates de forma consecutiva los Auriazules aprovecharon la localía ante unos Rojinegros que propusieron poco en la cancha del estadio Universitario.

Tigres se puso adelante en el marcador muy temprano en el juego por medio de Ozziel Herrera que definió solo en el área a los cinco minutos.

Ángel Correa tuvo en sus pies el segundo de Tigres, pero su disparo pasó rozando por el poste y se perdió el gol a los 22 minutos.

Para la segunda mitad los de la UANL apretaron para ampliar el marcador y casi Gignac dice presente, pero Camilo Vargas se vistió de héroe para salvar al Atlas al 52’.

Sin embargo, 10 minutos más tarde Diego Lainez recuperó un balón y tras una jugada individual puso el 2-0 que hizo explotar el ‘Volcán’.

Tras verse abajo por dos anotaciones los Rojinegros se lanzaron al frente en busca del descuento que nunca llego al no aprovechar las pocas jugadas de peligro que tuvieron frente al arco de Nahuel Guzmán.

El marcador ya no se movió más y los Tigres se quedaron con la victoria para llegar a 19 puntos, por su parte, Atlas es penúltimo de la tabla general con siete unidades.