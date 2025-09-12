Tigres presentó un documental sobre Nahuel Guzmán, guardameta estelar del copnjunto felino y basado en el periodo en el que estuvo suspendido el año pasado.

La Comisión Disciplinaria sancionó a Nahuel el 18 de abril del 2024 con 11 partidos de suspensión, una multa económica para él y para el equipo, todo después del famoso incidente con el láser en el Clásico Regio ante Monterrey.

PUBLICIDAD

Tras lo ocurrido, el club se acercó al ‘Patón’ para ofrecerle trabajar de la mano de CreeSer, una organización de la sociedad civil dedicada a la prevención de la violencia a través de la Educación para la Paz en escuelas públicas, ubicadas en zonas vulnerables del Área Metropolitana de Monterrey.

La idea fue encontrar una asociación que empatizara con la personalidad de Nahuel y fue como apareció CreeSer, porque utiliza una metodología lúdica y colaborativa, logrando a través del juego, el arte y el deporte desarrollar habilidades socioemocionales para que niñas, niños y adolescentes sean agentes de paz en sus comunidades.

Para este proceso, Nahuel acudió a cuatro escuelas ubicadas en las zonas de Altamira y La Campana de Monterrey, para cumplir con las horas solicitadas, tales como la Primaria Ford 17 Úrsula Villarreal, la Primaria 5 de Octubre, la Secundaria 35 Elvira Maldonado, y la Secundaria 62 Maestro Manuel Altamirano, que al final fue la que robó su corazón y decidió dedicarle muchas más horas de las se le habían asignado.