Liga MX Tigres hace oficial el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026 Los de la UANL buscan reforzar la zona baja con un futbolista de la Liga Expansión.

Tigres hizo oficial la llegada de Paco Reyes como su primer refuerzo para este Clausura 2026 de la Liga MX procedente de la Liga Expansión.

A través de redes sociales el conjunto de la UANL anunció el arribo del defensor para reforzar la zona baja de los felinos tras su paso por el Atlante.

Y de acuerdo con reportes que Paco Reyes llegó en calidad de préstamo por los próximos seis meses.

La carrera del futbolista de 27 años comenzó en las inferiores de los Pumas para después saltar a la Liga de Expansión donde jugó en Atlante, Tlaxcala y los Potros UAEM.

De igual forma militó en los Bravos de Juárez en el 2023, pero no vio acción con el primer equipo y solo tuvo minutos en la Sub-23.