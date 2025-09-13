Monterrey volvió a romper el mercado de la Liga MX al sorprender con el fichaje de Anthony Martial. Un par de meses atrás Tigres lo hizo al firmar a Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar 2022.

Al respecto, Guido Pizarro destacó que cada vez lleguen más estrellas mundiales a la Liga MX, no importa si es para jugar en Tigres o en equipos rivales como Rayados.

“Bienvenidos sean, se han incorporado a la Liga jugadores de mucha jerarquía que invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, desarrollándose, buscando la mejora en la calidad individual de jugadores que vienen, y a nivel como equipo para suplir esa calidad que está llegando”, declaró Pizarro.

La Liga MX vive uno de sus mejores momentos en relación a estrellas internacionales. Tigres tiene futbolistas como Correa y Gignac; Monterrey a Sergio Ramos, Canales y Martial; América a Saint-Maximin; León a James Rodríguez; y Pumas a Keylor Navas y Aaron Ramsey, por señalar algunos casos.

Tigres fichará a otro futbolista de jerarquía, pero…

Sobre el próximo refuerzo de Tigres, Guido Pizarro aseguró que tienen claro al “jugador a incorporar”, pero no se precipitarán, y si no se puede dar para el Apertura 2025, lo volverán a intentar en el Clausura 2026.

“El análisis es muy completo a la hora de incorporar, tenemos un plantel muy basto, competitivo, en lo personal pienso que no nos falta nada para poder competir por nuestros objetivos. El refuerzo que venga nos tiene que dar un salto de calidad individual y colectivamente.

“Tenemos muy claro el modelo de juego, buscar esas características no es fácil. Todavía quedan algunas horas, pero el jugador tiene que ser indicado para nuestro proyecto y si no es ahora será más adelante. Tenemos muy claro cómo lo debemos hacer y el jugador a incorporar”, indicó.