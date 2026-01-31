    Liga MX

    Rafael Carioca, exjugador y campeón con Tigres, anuncia su retiro del futbol

    Uno de los jugadores más recordados en la Liga MX de los últimos años le dice adiós al balompié profesional.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡No por favor! Leyenda de Tigres se retira de forma sorpresiva

    Rafael Carioca es ahora oficialmente exjugador de futbol profesional, luego de que anunciara su retiro del futbol para poner fin a una trayectoria que será recordada sobre todo por su paso con Tigres en la Liga MX.

    El jugador brasileño de 36 años publicó en sus redes oficiales una emotiva despedida en donde hizo un repaso de su carrera que también incluyó equipos como Atlético Mineiro, Vasco da Gama o Spartak de Moscú.

    "Tiempo de dar gracias. Al futbol, que me enseñó, me desafió y me permitió vivir sueños que llevaré conmigo para siempre. A los clubes en los que he estado, compañeros de equipo, comités, fans y todos los que han sido parte de este paseo.

    "Terminar una carrera es cerrar un ciclo con un corazón lleno de gratitud. Gracias, futbol", escribió Rafael Carioca en su cuenta oficial de Instagram.

    El jugador brasileño llevaba seis meses sin jugar después de su salida de los Tigres de la UANL, equipo con el que fue tres veces campeón de la Liga MX desde que llegara con los regiomontanos en 2017.

