Video ‘The Last Dance’ de Jesús Corona en el futbol profesional

El guardameta de Tijuana Jesús Corona jugó su último partido como profesional enfrentando a su exequipo Cruz Azul. En un video que subió Xolos a su cuenta de X se aprecia el calentamiento y el ingreso a la cancha del estadio Caliente.

Los últimos saludos, abrazos, el recibimiento de los aficionados y el agradecimiento del arquero mexicano.

En otro video se aprecia las últimas palabras que le dirige a sus compañeros destacando la oportunidad de estar en un equipo de futbol y el jugar ante un marco inmejorable, dar un golpe de autoridad.

Chuy destaca la esencia del equipo para salir con la victoria, correr, meter y luchar, a todos les desea el mayor de la suerte y que Dios los bendiga.