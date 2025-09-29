‘The Last Dance’ de Jesús Corona en el futbol profesional con Tijuana
Así vivió el guardameta mexicano su último calentamiento como profesional, previo al partido ante Cruz Azul .
El guardameta de Tijuana Jesús Corona jugó su último partido como profesional enfrentando a su exequipo Cruz Azul. En un video que subió Xolos a su cuenta de X se aprecia el calentamiento y el ingreso a la cancha del estadio Caliente.
Los últimos saludos, abrazos, el recibimiento de los aficionados y el agradecimiento del arquero mexicano.
En otro video se aprecia las últimas palabras que le dirige a sus compañeros destacando la oportunidad de estar en un equipo de futbol y el jugar ante un marco inmejorable, dar un golpe de autoridad.
Chuy destaca la esencia del equipo para salir con la victoria, correr, meter y luchar, a todos les desea el mayor de la suerte y que Dios los bendiga.
El guardameta Jesús Corona fue titular y al minuto 12 salió de cambio por Toño Rodríguez, en medio de una impresionante ovación en el estadio Caliente.