Ya con la decisión tomada de retirarse de las canchas, suceso que se dará durante la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, José de Jesús Corona a firma que a pesar de que la nostalgia lo invade, se lleva gratos recuerdos de su carrera como futbolista.

"Sentimientos encontrados, se acaba una carrera de 22 años, le ponemos fin, por un lado me lleva la nostalgia, no seguiremos entrenando, jugando en el día a día, contento del aprendizaje que me dejó esta hermosa carrera y el agradecimiento a la gente, apoyando, respaldando, finalmente estaremos ya con la familia".

En entrevista exclusiva con David Faitelson para Línea de 4 de TUDN, el aún portero adelantó un poco de la forma en que se llevará a cabo su retiro en el último partido de su carrera profesional.

"Sí, el plan es iniciar como titular, no sabemos el tiempo todavía, van a ser solo unos minutos, algo simbólico, se habló con Jorgealberto de esa posibilidad, abiertos a que decidiera el tiempo, estamos por decidir cuánto tiempo jugamos y agradecido".

Corona, actualmente en las filas de Tijuana, también explicó su decisión de retirarse cuando los Xolos reciban al Cruz Azul en el Estadio Caliente el próximo 28 de septiembre.

" Fueron 14 años en Cruz Azul, vivimos de todo, disfrutamos, lloramos, fue una montaña rusa, pero agradecidos con la afición, directiva, unas otras, entregado al máximo con la institución de Cruz Azul, escogí el partido, Tijuana va a ser mi último equipo y Cruz Azul marcó mi carrera, es el momento en el que puedo estar más cerca, será un bonito gesto y para despedirme de todas las aficiones".

Finalmente, Jesús Corona afirmó que el futbol no le debe nada ni él al futbol, además de que dejó abierta la posibilidad de regresar al balompié, pero desde el banquillo.