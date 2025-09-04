Video Confirman fecha para el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión MX, decisión que resultó desfavorable para sus aspiraciones inmediatas, pero que confirmó el retorno del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano a partir de la temporada 2026-27.

Tras la audiencia celebrada en Lausana, el organismo internacional desechó la petición de los equipos que buscaban obtener el ascenso de manera directa, respaldando la postura de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que había establecido en 2020 una suspensión de seis años debido a los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.

PUBLICIDAD

Aunque la apelación fue rechazada, el TAS precisó que la reinstauración de los movimientos entre categorías será obligatoria al cumplirse el plazo fijado originalmente, lo que representa un respiro para los clubes de Expansión MX, quienes ven en esta resolución la confirmación de que podrán competir por un lugar en la máxima división.

No obstante, el regreso del ascenso y descenso estará sujeto a los requisitos de certificación, considerados estrictos y que limitan las posibilidades de varios equipos.

Este jueves 4 de septiembre de 2025, los directivos de la Liga de Expansión MX ofrecerán una conferencia de prensa para detallar los alcances de la resolución emitida por el TAS.

Comunicado íntegro del TAS sobre Liga Expansión MX

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, por sus siglas en francés) ha rechazado la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división ("los Clubes") contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX).

La apelación presentada el 19 de mayo de 2025 solicitaba la reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la Liga MX tras la decisión de la FMF del 29 de abril de 2025 que confirmaba que el sistema seguía suspendido para la temporada 2025/2026. La FMF suspendió el sistema de ascenso y descenso por 6 temporadas en 2019/2020 durante la pandemia de Covid-19.

La apelación fue inicialmente presentada por 10 clubes. El CF Atlante, el Cimarrones de Sonora FC, el Alebrijes de Oaxaca FC y el Jaiba Brava retiraron posteriormente sus apelaciones, y el procedimiento siguió con los apelantes siguientes:

PUBLICIDAD

Club Atlético La Paz

Club Atlético Morelia

Cancún FC

CD Mineros de Zacatecas

Venados FC

Leones Negros de la UdeG

El 28 de agosto de 2025 se celebró una audiencia presencial en Ciudad de México. Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025/2026 y que la FMF informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada.

La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF de 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025/2026".