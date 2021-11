Más allá de que ahora está dedicado a la política, Cuauhtémoc Blanco ha declarado en más de una ocasión que le gustaría ser entrenador del América. "Algún día regresaré (al América). No sé, me encantaría ser entrenador, esa era la idea; pero sí, algún día me encantaría entrenar al América”, dijo para ESPN en septiembre. Sin duda la afición azulcrema recibiría a su último gran ídolo con los brazos abiertos.