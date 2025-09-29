    Monterrey

    Sergio Ramos rompe el silencio tras dura patada que lo dejó ensangrentado

    El defensa español recibió una entrada artera del 'Choco' Lozano en el Monterrey vs. Santos.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Ramos se pronuncia tras la dura patada que lo dejó ensangrentado!

    Sergio Ramos se pronunció a la patada artera que recibió del ‘Choco’ Lozano en los últimos minutos del partido que disputaron Monterrey y Santos el sábado por la noche.

    A través de su cuenta de Instagram, el defensa español de Rayados agradeció a sus seguidores por preocuparse y el cariño mostrado luego de terminar el partido ensangrentado por la dura entrada que le valió al delantero catracho la tarjeta roja directa al 90+5'.

    PUBLICIDAD

    “A los que preguntan, muchas gracias. Estamos bien, cuatro puntitos en la ceja y una más para el recuerdo. ‘No quiero vida sin cicatrices’”, posteó Ramos en una historia junto a una foto en la que se le ve curada la herida en la ceja derecha.

    El central español protagonizó el Monterrey vs. Santos no solo por el severo golpe que recibió, sino porque anotó dos golazos que le fueron anulados.

    Al término del encuentro, Sergio Ramos explotó y calificó de “vergonzoso” y de “chiste” el arbitraje impartido por Luis Enrique Santander en el duelo de la Jornada 11.

    Ramos tendrá su revancha cuando Rayados visite a Xolos el próximo domingo 5 de octubre, antes del parón de la Liga MX por la fecha FIFA de selecciones.

    El conjunto regio marcha en el segundo lugar del Torneo Apertura 2025 con 25 puntos después de ocho victorias, un empate y dos derrotas.

    Video "Solo pasa aquí", explota Sergio Ramos contra arbitraje de Liga MX

    Más sobre Monterrey

    1 min
    Sergio Ramos critíca al arbitraje por goles anulados en Monterrey vs. Santos

    Sergio Ramos critíca al arbitraje por goles anulados en Monterrey vs. Santos

    1:20
    "Solo pasa aquí", explota Sergio Ramos contra arbitraje de Liga MX

    "Solo pasa aquí", explota Sergio Ramos contra arbitraje de Liga MX

    6:00
    Monterrey vs. Santos Laguna - Game Highlights

    Monterrey vs. Santos Laguna - Game Highlights

    5:52
    Resumen | A pesar de goles anulados a Sergio Ramos, Rayados doblega a Santos

    Resumen | A pesar de goles anulados a Sergio Ramos, Rayados doblega a Santos

    2:04
    ¡Patada a Sergio Ramos en la cara y hay sangre! Lozano, expulsado

    ¡Patada a Sergio Ramos en la cara y hay sangre! Lozano, expulsado

    Relacionados:
    MonterreySergio Ramos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD