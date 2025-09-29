Video ¡Ramos se pronuncia tras la dura patada que lo dejó ensangrentado!

Sergio Ramos se pronunció a la patada artera que recibió del ‘Choco’ Lozano en los últimos minutos del partido que disputaron Monterrey y Santos el sábado por la noche.

A través de su cuenta de Instagram, el defensa español de Rayados agradeció a sus seguidores por preocuparse y el cariño mostrado luego de terminar el partido ensangrentado por la dura entrada que le valió al delantero catracho la tarjeta roja directa al 90+5'.

“A los que preguntan, muchas gracias. Estamos bien, cuatro puntitos en la ceja y una más para el recuerdo. ‘No quiero vida sin cicatrices’”, posteó Ramos en una historia junto a una foto en la que se le ve curada la herida en la ceja derecha.

El central español protagonizó el Monterrey vs. Santos no solo por el severo golpe que recibió, sino porque anotó dos golazos que le fueron anulados.

Al término del encuentro, Sergio Ramos explotó y calificó de “vergonzoso” y de “chiste” el arbitraje impartido por Luis Enrique Santander en el duelo de la Jornada 11.

Ramos tendrá su revancha cuando Rayados visite a Xolos el próximo domingo 5 de octubre, antes del parón de la Liga MX por la fecha FIFA de selecciones.

El conjunto regio marcha en el segundo lugar del Torneo Apertura 2025 con 25 puntos después de ocho victorias, un empate y dos derrotas.