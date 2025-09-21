    Monterrey

    Sergio Ramos lanza mensaje a la afición de Monterrey tras empate vs. América

    El defensa español se pronunció tras la remontada de último minuto que Rayados sufrió en la Jornada 9.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Ramón Juárez habla de su gol a Rayados sobre Sergio Ramos

    Sergio Ramos lanzó un mensaje para la afición del Monterrey luego de que el equipo regio sufriera un empate de último minuto ante el América en la Jornada 9 del Apertura 2025.

    Rayados ganaba 2-0, pero en los últimos ocho minutos las Águilas remontaron el juego con goles de Rodrigo Aguirre (82’) y Ramón Juárez (89’), este último tras ganarle el salto y el cabezazo a Sergio Ramos.

    PUBLICIDAD

    “Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”, escribió el histórico defensa español con un post en su cuenta de Instagram.

    Ramos fue titular y disputó todo el partido con Monterrey, incluso, tras el silbatazo final se acercó a Álvaro Fidalgo, a quien conoció en el Real Madrid, para darle un abrazo e intercambiar unas palabras.

    Con el empate contra el América, los Rayados de Domenec Torrent perdieron el liderato del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, quien llegó a 23 puntos, uno más que el cuadro regio.

    Monterrey tendrá su revancha este miércoles 24 de septiembre cuando visite al campeón Toluca que goleó 0-3 a Chivas este fin de semana.

    Video El brutal gesto de Sergio Ramos con Álvaro Fidalgo al final del partido

    Más sobre Monterrey

    1 min
    Sergio Ramos y su brutal gesto con Fidalgo al final del América vs. Rayados

    Sergio Ramos y su brutal gesto con Fidalgo al final del América vs. Rayados

    1:21
    El brutal gesto de Sergio Ramos con Álvaro Fidalgo al final del partido

    El brutal gesto de Sergio Ramos con Álvaro Fidalgo al final del partido

    1:23
    ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

    ¡Partidazo en el infierno! Así puedes ver Toluca vs. Monterrey de Liga MX

    6:00
    Monterrey vs. América - Game Highlights

    Monterrey vs. América - Game Highlights

    2 min
    América se lleva el empate en su visita al Monterrey en la Jornada 9 de la Liga MX

    América se lleva el empate en su visita al Monterrey en la Jornada 9 de la Liga MX

    Relacionados:
    MonterreySergio Ramos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD