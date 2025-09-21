Video Ramón Juárez habla de su gol a Rayados sobre Sergio Ramos

Sergio Ramos lanzó un mensaje para la afición del Monterrey luego de que el equipo regio sufriera un empate de último minuto ante el América en la Jornada 9 del Apertura 2025.

Rayados ganaba 2-0, pero en los últimos ocho minutos las Águilas remontaron el juego con goles de Rodrigo Aguirre (82’) y Ramón Juárez (89’), este último tras ganarle el salto y el cabezazo a Sergio Ramos.

“Queríamos ganar, pero nos llevamos un punto para seguir sumando. Toca aprender y seguir creciendo como equipo. Ahora ya pensando en el siguiente partido”, escribió el histórico defensa español con un post en su cuenta de Instagram.

Ramos fue titular y disputó todo el partido con Monterrey, incluso, tras el silbatazo final se acercó a Álvaro Fidalgo, a quien conoció en el Real Madrid, para darle un abrazo e intercambiar unas palabras.

Con el empate contra el América, los Rayados de Domenec Torrent perdieron el liderato del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, quien llegó a 23 puntos, uno más que el cuadro regio.

Monterrey tendrá su revancha este miércoles 24 de septiembre cuando visite al campeón Toluca que goleó 0-3 a Chivas este fin de semana.