La estrella de Rayados de Monterrey, Sergio Ramos, recibirá una dura sanción por parte de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, la cual notificó al club de la decisión luego de sus declaraciones el pasado fin de semana en contra del arbitraje.

El central español vio anulados un par de goles, el primero de manera correcta por posición adelantada pero el segundo de manera controversial debido a que no parecía ni fuera de lugar ni falta por parte del cuadro regio para que su anotación no subiera al marcador en el luego ante Santos Laguna en la Jornada 11 del Apertura 2025.

Fue en su cuenta personal de Instagram que Sergio Ramos se quejó de las decisiones arbitrales de Luis Fernando Santander como parte de la undécima fecha de la Liga MX, donde dijo que eso sólo pasaba en esta liga.

“Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los corners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejejeje. La falta que pita hoy, ¡¡¡de chiste!!! Esto solo pasa aquí en esta liga”, escribió Sergio Ramos en la red social en mención.

Ese comentario trajo consigo una multa por parte de la Comisión Disciplinaria, a falta de que se dé a conocer de manea oficial; sin embargo, ni la FMF ni Monterrey revelarán la cantidad por la cual será multado Sergio Ramos, informó Diego Medina para TUDN.

Sergio Ramos, además, se pronunció luego de la fuerte patada que le propinó Anthony Lozano al final del partido Monterrey vs. Santos Laguna de la Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025.