Seguidor que agredió a fans de Pumas señala que se “defendieron de un ataque”

“Esa persona se para y nos empieza a amedrentar, a querer intimidar, a querer ofender. A mi hermano lo jala del hombro y le empieza a decir que se calle, que guarde silencio en una forma muy prepotente, muy grosera, con groserías y todo. En el momento en el que termina de decirle esto jala del hombro a mi hermano y empieza agredirlo verbalmente, luego con contacto físico, también empieza agredir a mi acompañante, me empieza agredir a mí ”, agrega.

“Obviamente, pues fue la reacción de autodefensa. Uno no va al estadio con el pensamiento de pelearte. En el video se ve que hay muchos aficionados de Pumas y qué es lo primero que dices, o sea en un problema, pues se te van a venir todos encima. Pero pues fue todo lo contrario, por algo será. La gente dice que por qué no hicieron nada, pues porque la gente vio y supo que nosotros solo nos defendimos. Nosotros solamente reaccionamos al ataque que en ese memento sufrimos. Está mal, acepto el error, pido una disculpa de verdad y sé que la violencia no es buena, pero pues cuando ya se meten con algún familiar o con alguien con el que vienes en el estadio te defeindes”, concluyó.