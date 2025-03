En compañía de Miguel Layún para el podcast We Are Brave , Cáceres detalló lo que pasaba por su mente y su cuerpo antes de disputar dicho partido en el que Rayados ganó con gol de Rogelio Funes Mori.

"La quería jugar por ella, estaba roto, fue difícil por eso porque terminó como terminó, me lastimé más, me pierdo de ir a selección, iba a ser mi primera vez, quedé arruinado", reveló el defensa uruguayo a punto de las lágrimas por el doloroso recuerdo.

CÁCERES CONFIESA HABER IDO AL PSICÓLOGO TRAS ERROR EN LA FINAL

"Me costó mucho pasar ese momento, nunca había ido al psicólogo y empecé a ir, porque tampoco nunca había sentido la presión que hoy se siente en un grupo como este y menos con un error así, sentía que se me estaba cayendo el mundo.

"Cada vez que jugaba contra Monterrey tenía eso, no se me iba, ponle que estaba jugando un gran torneo y llegaban la fecha de octubre y me desconectaba, la final fue el 28 de octubre de 2021, me costó como un año más tal vez en que se me fuera todo eso.