Una vez más las condiciones climáticas en territorio mexicano han afectado la actividad futbolística, si bien el viernes se debió posponer el encuentro amistoso entre Barcelona y las estrellas de la Liga MX Femenil, este sábado las afecciones fueron en la rama varonil.

El encuentro que se vio afectado debido a estos imprevistos, fue el de Cruz Azul vs. Toluca, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que estaba programado para iniciar a las 9:05 de la noche en el Estadio de Olímpico Universitario.

Nuevamente fueron las fuertes lluvias, acompañadas de una tormenta eléctrica en las inmediaciones de Ciudad Universitaria las que impidieron que en encuentro entre Cementeros y Diablos Rojos arrancara a la hora programada en el calendario.

Ante las condiciones climáticas, la Liga MX, a través de sus redes sociales, informó el retraso en el silbatazo inicial del encuentro, mismo que iniciará a las 9:45 de la noche.