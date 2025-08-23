    Cruz Azul

    Se retrasa el encuentro de Cruz Azul vs. Toluca por condiciones climáticas

    Debido a medidas de seguridad impuestas por protección civil de Ciudad Universitaria, el partido no arrancará a la hora programada

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Tormenta en Ciudad Universitaria retrasa el Cruz Azul vs. Toluca

    Una vez más las condiciones climáticas en territorio mexicano han afectado la actividad futbolística, si bien el viernes se debió posponer el encuentro amistoso entre Barcelona y las estrellas de la Liga MX Femenil, este sábado las afecciones fueron en la rama varonil.

    El encuentro que se vio afectado debido a estos imprevistos, fue el de Cruz Azul vs. Toluca, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, mismo que estaba programado para iniciar a las 9:05 de la noche en el Estadio de Olímpico Universitario.

    Nuevamente fueron las fuertes lluvias, acompañadas de una tormenta eléctrica en las inmediaciones de Ciudad Universitaria las que impidieron que en encuentro entre Cementeros y Diablos Rojos arrancara a la hora programada en el calendario.

    Ante las condiciones climáticas, la Liga MX, a través de sus redes sociales, informó el retraso en el silbatazo inicial del encuentro, mismo que iniciará a las 9:45 de la noche.

    "El partido Cruz Azul vs. Toluca en el Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 21 hrs. Esto debido a la tormenta eléctrica en los alrededores del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio".

