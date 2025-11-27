Arrancan los Campeonatos Nacionales de Futbol 2025 en Puebla

Con la participación de más de 2,000 niñas y niños campeones de las categorías Sub-9 y Sub-11, provenientes de los 32 estados de la República Mexicana, se inauguraron en Puebla los Campeonatos Nacionales de Futbol 2025, uno de los eventos formativos más importantes del país y una plataforma clave para el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

Esta gran justa nacional es posible gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Puebla y de la Secretaría del Deporte y Juventud, que han dispuesto la infraestructura y recursos necesarios para consolidar a Puebla como una sede deportiva de primer nivel. El evento cuenta también con el invaluable respaldo de FIFA Forward, programa que impulsa el desarrollo deportivo y fortalece el sector amateur en México, así como con la colaboración activa de las 32 Asociaciones Estatales, fundamentales en la formación del talento infantil.

Durante su participación, Andrés Lillini, Director de Selecciones Nacionales Menores, recordó a las y los niños participantes la importancia de este tipo de experiencias en su proceso formativo: “Eventos como este, que reúnen a niñas y niños de todo el país, marcan el inicio del camino para quienes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. Aquí comienzan las historias de los futuros seleccionados nacionales”.

La declaratoria oficial estuvo a cargo de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, quien destacó la importancia de fortalecer el futbol desde su base, ya que en estas etapas formativas se construyen los valores, se descubren talentos y se sientan los cimientos del futbol profesional.

Celebró a las y los campeones de cada estado, reconoció el compromiso de madres, padres y familias, así como a la gestión y organización del Sector Amateur que en coordinación con las Asociaciones Estatales hicieron esta gran convocatoria posible. Destacó la presencia y apoyo de los representantes de FIFA. Finalmente, expresó su agradecimiento al Gobierno de Puebla y al Gobernador Alejandro Armenta por impulsar esta iniciativa fundamental para la niñez mexicana.

PUBLICIDAD

Para asegurar el desarrollo óptimo de todos los encuentros, el torneo contará con más de 50 árbitros y árbitras del Sector Amateur, garantizando juego limpio y el correcto desarrollo de cada partido.