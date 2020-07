Santos y Grupo Orlegui, comprometidos con la responsabilidad social

Además, para Crosas, lo más importante es que la responsabilidad no queda solo en la cancha, sino también fuera de la misma, lo cual fortalece al ser humano.

“Te dejan en claro de que tienen esa obligación moral de volcarse con su comunidad. Ganar sirviendo también es para la vida, no solo es para el futbol, no solo es para ti, sino para los que te rodean. Aunque no formes parte de se club sigues ligado de una u otra forma", finalizó.