    Santos Laguna

    Santos derrota de último minuto a Xolos en partido de la jornada 10 del AP25

    Los laguneros regresaron a la senda de la victoria para salir del fondo de la tabla.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Llegó el invitado a la Comarca! Cristian Dajome la empuja para el 1-0

    Santos Laguna rompió su sequía al derrotar de último minuto al conjunto de Xolos de Tijuana en partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Los Laguneros llegaron a este compromiso con cuatro derrotas y un empate ante un conjunto fronterizo que venía al alza en el torneo.

    En un partido muy trabado los postes eran los protagonistas del encuentro en el TSM al robarles par de goles tanto a Santos como a Xolos.

    Al minuto 84’, el conjunto lagunero se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Bruno Barticciotto y parecía que Tijuana aprovecharía ese jugador de más en el campo en parte final, sin embargo, se vieron sorprendidos.

    Y es que al minuto 90+5 apareció Cristian Dájome para anotar el gol del triunfo al aprovechar un mal rechace de la defensa en un tiro de esquina para que Santos se quedara con los tres puntos en casa y darle una alegría a su afición.

    Con la victoria l os laguneros saltaron a la décimo tercera posición con 10 puntos, mientras que Xolos se quedó 16 unidades para mantenerse en la sexta posición.

