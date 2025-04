“Yo noté cinco puntos, si le preguntas a alguien o traes a alguien de Finlandia, traes a alguien de Suiza que no conoce nuestro fUtbol, Le vas a explicar el último de la tabla, Santos, sumó siete puntos, el trece por ciento de efectividad, siete de cincuenta y uno”.

“Pero fíjate que no desciende, porque hay un sistema y una tablita de cocientes durante varios torneos, pero aún el último en el cociente tampoco desciende porque no hay descenso . Va a tener que pagar una multa, la multa del dieciocho y diecisiete la paga el mismo dueño de la misma bolsa, porque fíjate que hay multipropiedad ".

“La Liga, ahora con el famoso Play-In, va a parar dos semanas para los mejores y esos equipos van a tener que buscar partidos amistosos, concentraciones especiales porque mientras el siete, el ocho, el nueve o el diez, alargan su agonía y por la mediocridad en la que quedaron, van a tener que jugar un Play-In y el siete y el ocho, por cierto, tienen dos oportunidades, ya de ojo de halcón y de vectores para el fuera de lugar ni hablemos, porque eso no existe”.

“Pero esto del Santos perdón, Francisco Javier me decía no, es que están muy lejos los de la Liga de Expansión del Santos, perdóname de un Santos que logra el once por ciento”.