    Atlético de San Luis golea al Santos en el cierre de la jornada 9 del AP25

    Joao Pedro se despachó con un doblete y es el máximo artillero del Apertura 2025.

    En el cierre de la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX, Atlético de San Luis superó sin apuros al conjunto de Santos en partido disputado en el TSM.

    El conjunto potosino llegaba a este compromiso con una racha negativa de tres partidos sin conseguir un triunfo, pero la comarca lagunera se dieron un festín y rompieron esa racha con contundente 1-4 a favor.

    Santos se pudo poner el frente muy temprano en el partido, pero Bruno Barticciotto falló un penal a los 10 minutos del encuentro.

    Al minuto 33 Carlos Acevedo se lució con una enorme atajada para quitarle el gol a Joao Pedro, pero cuatro minutos más tarde no pudo hacer nada para evitar el golazo a Juan Manuel Sanabria para adelantar al Atlético de San Luis al 37'.

    En la segunda parte, los visitantes dominaron a los locales y ampliaron la ventaja por medio de Benjamín Galdames al 50' y Joao Pedro que se despachó con un doblete al anotar al minuto 60 y 73 para seguir comandando la lista de goleadores de la Liga MX.

    Por el conjunto de Santos Laguna, Kevin Balanta anotó el gol que en un momento le daba esperanzas a su equipo cuando se jugaba el minuto 63'.

    Con el triunfo Atlético de San Luis llegó 10 puntos para colocarse en la décimo primera posición y su siguiente partido será ante América en el Alfonso Lastras.

    Por su parte, Santos se quedó en el puesto 14 con siete unidades y su siguiente partido será contra Xolos de Tijuana.

