    Santos Laguna

    Santos da a conocer que Alejandro Irarragorri no será vinculado a proceso

    El conjunto lagunero señaló que las autoridades no encontraron elementos para vincularlo.

    Raúl Martínez.

    Santos Laguna dio a conocer que Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, no fue vinculado a proceso luego de que fuera acusado por presunta defraudación fiscal.

    A través de un comunicado el conjunto lagunero informó que las autoridades no encontraron elementos “que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito”.

    “Club Santos Laguna informa que el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, dictó ayer, 7 de octubre de 2025, auto de NO VINCULACIÓN de Alejandro Irarragorri Gutiérrez al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

    “En consecuencia, el titular del Juzgado determinó no vincularlo a proceso, al considerar que no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía. Por estas razones, se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación de Alejandro Irarragorri Gutiérrez formulada dentro de esta causa penal”

    Club Santos Laguna y Alejandro Irarragorri reiteran que la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de Justicia y la confianza en el Estado de Derecho, y esta resolución confirma que la decisión fue correcta”, detalla parte del comunicado de Santos Laguna.

    Hace unos meses se había dado a concoer que Alejandro Irarragorri había sido declarado como prófugo de la justicia, sin embargo, Santos Laguna salió a desmentir dicha acusación.

    Video Santos rompe silencio por la situación jurídica de Alejandro Irarragorri

