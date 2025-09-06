    liga mx

    Santos Laguna, campeón del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la Liga MX 2025

    El conjunto lagunero se cubre de gloria en el certamen internacional y potencia su cantera.

    Por:
    TUDN
    Imagen Ese Arriaga

    El Club Santos Laguna se coronó como campeón de la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la LIGA BBVA MX categoría Sub-17 tras derrotar 3-0 ante el Orlando City de la MLS en la Gran Final, disputada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, Estado de México.

    Carlos Calvillo abrió el marcador al minuto 28, tras un rechace del guardameta rival. Lucca Vuoso marcó doblete al 33’ y al 36’, para el primero aprovechó un rebote en el área y para el segundo sentenció el encuentro desde los once pasos. El cuadro de Orlando City, tuvo en los pies de Logan Tsopanoglou la posibilidad de marcar desde el manchón de penal, pero el originario de California erró su disparo.

    En la fase de grupos, los de Torreón, dirigidos por el ex jugador Jorge Campos Valadez, sumaron 13 unidades, producto de cuatro triunfos, un empate y 2 derrotas, fueron además la mejor ofensiva con 15 tantos producidos y seis permitidos. En sus filas estuvo el líder de goleo Lucca Vuoso, quien con 10 anotaciones colaboró para la causa santista.

    l Torneo Internacional de Fuerzas Básicas de la LIGA BBVA MX, que vivió su décima edición desarrollándose entre el 28 de agosto y 6 de septiembre, y en la que participaron ocho Clubes: Santos, Orlando, Pumas, Necaxa, Rayados, Real Salt Lake, Peñarol y la Selección de México Sub-16, tiene como propósito ofrecer una plataforma de competencia y experiencia internacional para los Clubes de fuerzas básicas, así como brindar oportunidades de crecimiento y aprendizaje para los jugadores jóvenes.

