Santiago Solari: ¿Mal paso de América? "Es responsabilidad de todos"

“Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos o no logramos competir en los partidos la responsabilidad es de todos, por supuesto, igual cuando uno gana, cuando uno hila victorias o bate récords la responsabilidad también es de todos. Esto es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos que sacar, cuerpo técnico, jugadores, todos somos uno”, comentó en conferencia de prensa tras perder 2-1 en Mazatlán.