"Lo gana el equipo. A Fede (Viñas) lo estábamos esperando, jugó con Chivas en el partido amistoso y Nico (Benedetti) también. Había tropezado un poco, trabajó mucho, le faltó el gol, pero estuvo cerca. Nico, estamos muy contentos con él, he hecho un gran trabajo, me alegra verlo con ritmo, contento y compitiendo. No me gusta detenerme sobre nombres puntuales porque el trabajo lo han hecho bien todos, con intensidad, ellos se acoplaron y se sumaron al colectivo, se subieron bien”, dijo.