"Naveda ha debutado a principio de este año y está contribuyendo con el equipo, con su capacidad, los compañeros lo están ayudando a adaptarse y a sentirse cómodo, él ja jugado con personalidad y hoy hace el gol que el futbol le debía desde la semana pasada, me da gusto que haga su debut con la red, aunque su posición no es tanto de anotar goles", señaló.

Aunque el conjunto azulcrema se enfrentó a 10 hombres de Querétaro por la expulsión de Alexis Doldán desde el minuto 12 y lograron 74% de posesión, de 25 remates solo 10 fueron al arco, no obstante, el DT argentino hizo hincapié en que el resultado fue merecido.

Por su parte, Héctor 'Pity' Altamirano prefirió no hablar del arbitraje y en constaste se mostró complacido con el trabajo de sus jugadores a pesar de la derrota: "Cada pelota la luchamos como se tiene que luchar, sé que si seguimos jugando de esta manera vamos a conseguir ganar; los muchachos dejaron el alma, defendieron el escudo como me gusta, representaron a muchos, vamos en el camino correcto y eso me deja tranquilo para seguir trabajando”.