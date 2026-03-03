    Mundial de Clubes

    Mundial de Clubes tendrá un ciclo más corto entre cada edición y México quiere ser sede

    Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, sonrió sobre la posibilidad de tener hasta tres Mundiales en México en un periodo de cinco años.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Mundial de Clubes se jugará en menos tiempo cada edición y ¿en México?

    Mikel Arriola habló sobre la posibilidad de que México sea sede de hasta tres Mundiales de la FIFA en un periodo de cinco años, así lo dio a conocer en Faitelson sin censura de TUDN y a 100 días del inicio de la Copa del Mundo.

    El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol sonrió con el plan de la posibilidad de albergar unas de las próximas ediciones del Mundial de Clubes, que además cambiará su periodo de desarrollo entre cada edición.

    “Ahora las Copas de Concacaf y Leagues Cup se toman con otra visión porque son boletos para el Mundial de Clubes grandes, que probablemente van a empezar a ser cada dos años”, indicó Mikel Arriola en entrevista.

    “Todavía no está confirmado… a nosotros nos encantaría, la siguiente probablemente sea Brasil, es una probabilidad. México quisiera 2029: a nosotros nos encantaría”, indicó el mandamás de la Federación Mexicana de Futbol en entrevista con David Faitelson.

    MÉXICO, SEDE DE HASTA TRES MUNDIALES EN UN LAPSO DE CINCO AÑOS

    Mikel Arriola se congratuló de que México sea sede de tres Copas del Mundo de la FIFA, la primera a 100 días de que se dispute tanto en territorio mexicano como en Estados Unidos y Canadá.

    Asimismo, se jugará el Mundial Femenil de 2031, en el que Mikel Arriola indicó que pudieran ser hasta siete u ocho ciudades sedes las que alberguen el máximo evento futbolístico femenino.

    Ante esos dos escenarios confirmados, es posible que el Mundial de Clubes también se realicé en México, pero aún con año por definir, aunque sí está en los planes de la Femexfut.

