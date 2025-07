Santi Gimenez revela que Luka Jovic le preguntó por Cruz Azul

"Fue chistoso, desde la temporada pasada, finales de abril, me dijo 'mira quién me escribió', me enseñó que Iván Alonso le escribía y le intenseaba todos los días, le mandaba videos de Cruz Azul, me preguntó que qué tal el club, le mandaron un video mío, y pues puras flores a Cruz Azul, me trataron de maravilla, sigo con el corazón pintado de azul, luego fueron vacaciones, ya no supe nada más que en redes que vi que es posible".