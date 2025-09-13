El Clásico América vs. Chivas ha arrojado momentos increíbles en lo que es la rivalidad más grande de la Liga MX y uno de esos momentos llegó en la temporada 1980-1981.

El Estadio Banorte fue sede de un partido más entre Águilas y Gudadalajara en la Jornada 13 y en donde los rojiblancos tuvieron que ir contracorriente, ya que sufireron la expulsión de Alfredo Rivas, después de que a los 36', cometiera una agresión sobre Alfredo Tena.

Chivas resistió heroicamente hasta que a los 63', un rebanón de Fernando Quirarte puso el balón en su propia meta, se trató del único autogol hasta el momento que tiene el Guadalajara en el Clásico de México dentro de la Liga MX.

El árbitro Marco Antonio Duarte dio el silbatazo final... pero después, le avisan que faltaban tres minutos por jugar en el Clásico de México.

Gran parte de la gente ya había vaciado las tribunas, los jugadores estaban algunos en el vestidor y otros habían intercambiado camisa para cuando el árbitro anunció que se debía jugar más tiempo y algunos incluso no sabían dónde quedó su playera.