Video ¿Jugará en el Estadio Banorte el Mundial? Aguirre revela su futuro con América

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, jugador del Club América que se medirá al Querétaro en su regreso a la Liga MX, reveló que tiene toda la intención de cumplir el contrato que le queda con las Águilas y también se refirió a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 con Uruguay.

En entrevista con AUF TV, el 'Búfalo' Aguirre señaló que se quedará con las Águilas, esto para despejar posibles rumores sobre un cambio de equipo.

"Yo tengo contrato dos años más con el América, así que sí (se queda)", señaló Rodrigo Aguirre quien recordó que, desde que llegó al América, no ha podido jugar en el Estadio Banorte.

"Desde que llegué al América no he podido jugar en el Azteca porque justamente lo están remodelando para el Mundial", señaló Aguirre quien recalcó que se visualiza incluso jugando en el legendario césped del Estadio Banorte con la selección de Uruguay y, ¿por qué no? En el duelo inaugural del Mundial 2026 ante la Selección Mexicana: "Qué lindo sería. Ya está, se está lineando todo".

RODRIGO AGUIRRE RELATA CÓMO VIVE LOS CLÁSICOS ENTRE URUGUAY Y MÉXICO



El 'Búfalo' como exjugador del Nacional de Uruguay también fue cuestionado sobre cómo se vive un Clásico en su país natal ante Peñarol y también la forma en la que la Liga MX vive estos partidos trascendentes.

De hecho, Aguirre señaló que la diferencia entre ambos países es que en México hay "muchos equipos grandes".