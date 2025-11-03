    Mazatlán FC

    Siboldi y Benjamín Mora comienzan a definir su futuro en la Liga MX

    Los técnicos de Mazatlán y Querétaro ya piensan en su futuro de cara al 2026.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Qué tecnicos pueden salir de sus equipos al acabar el Apertura 2025?

    A una jornada de que finalice el Apertura 2025 de la Liga MX se comienzan a vislumbrar cambios en los banquillos de algunos equipos de la parte baja de la tabla general.

    Este es el caso de Robert Dante SIboldi, estratega de Mazatlán, y de Benjamín Mora de Querétaro.

    De acuerdo con Francisco Arredondo, reportero de TUDN, el técnico uruguayo analizará su continuidad al frente de los Cañoneros a pesar de tener contrato vigente debido a que no se siente cómodo por la salida de jugadores claves y las peticiones que ha hecho para reforzar al plantel.

    Mientras que, en el caso del timonel de los Gallos Blancos, que tienen una mínima chance de meterse al Play In, no ha tenido acercamientos con la directiva para extender su contrato que termina al finalizar el torneo y él entiende que tendrá que buscar trabajo en otro equipo.

    Siboldi llegó a Mazatlán para este torneo y al momento tiene al equipo en la décimo sexta posición del Apertura 2025 con 13 unidades a falta de una fecha.

    Por su parte, Mora tomó al Querétaro en el Clausura 2025 donde logró 20 puntos para finalizar en la doceava posición, y ahora en el Apertura 2025 tiene a los Gallos Blancos en el décimo tercer puesto con 17 unidades y con chances de jugar Play In.

    Video ¡Benjamín Mora rinde un hermoso homenaje para Manuel Lapuente!

