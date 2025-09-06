    Clásico América vs. Chivas

    Los ricos también lloran': el Clásico de México se convirtió en telenovela

    La rivalidad entre América y Chivas alcanzó un nuevo nivel, prácticamente de 'telenovela' en una ocasión especial.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Historias del Clásico | Los ricos ¿también lloran?

    El Clásico de México entre América y Chivas ha pasado por varias facetas, pero hay una muy especial en donde el partido más apasionante de la Liga MX se convirtió en una 'telenovela'.

    Corría la temporada 79-80 en el futbol mexicano y llegó la Jornada 23 con el Clásico de México. América era favorito sobre el Guadalajara, las Águilas marchaban en el segundo lugar con 32 puntos, mientras que el Rebaño, con 12 unidades menos, ocupaba el lugar 12.

    PUBLICIDAD

    Previo a este cotejo, Carlos Miloc, entonces técnico de Chivas, hizo alusión a esta diferencia al lanzar una amenaza al América: "Los ricos también lloran", esto en concordancia con la famosa novela que estaba de moda en ese momento, justo de ese nombre, y protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra.

    Y la advertencia de Miloc parecía que se hacía realidad cuando Víctor Rangel abrió el marcador tras una falla inaudita del legendario portero Héctor Miguel Zelada, pero Rubén Abarca empataría después el marcador.

    Un nuevo error, esta vez de Javier Ledesma, quien padeció el 'túnel trágico', hizo que 'Bill' Faría pusiera el 2-1 y Miguel Gamboa cerró la cuenta para el 3-1 final a favor del América, que pasó de ir abajo en el marcador a dar la voltereta en solo 12 minutos.

    Los ricos no lloraron, al menos en esa ocasión en la que Carlos Miloc levantó la polémica antes del Clásico de México, al más puro estilo 'telenovelesco'.

    Más sobre Liga MX

    3 min
    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    Ramón Morales advierte consecuencias de no ganar Chivas el Clásico ante América

    2:58
    La anécdota de Ramón Morales y un penal que no tenía intención de ejecutar

    La anécdota de Ramón Morales y un penal que no tenía intención de ejecutar

    2:09
    Una derrota ante América pone en riesgo proceso de Milito: Ramón Morales

    Una derrota ante América pone en riesgo proceso de Milito: Ramón Morales

    2:05
    La intervención del VAR en el Clásico América vs. Chivas

    La intervención del VAR en el Clásico América vs. Chivas

    1 min
    América arriba a Washington para enfrentar al DC United de la MLS en amistoso

    América arriba a Washington para enfrentar al DC United de la MLS en amistoso

    Relacionados:
    Clásico América vs. ChivasAméricaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD