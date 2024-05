Revelan audio del VAR en posible expulsión de Jona Dos Santos ante Pachuca

Este jugador, al ver que llega tarde a esa disputa retrae su pierna, en una señal clara de arrepentimiento, produciéndose un contacto que no es contundente y no lleva fuerza ni intensidad suficiente para poner en peligro la integridad física del adversario , configurándose una falta temeraria, siendo este jugador merecedor de una amonestación”, explica en un audio la Comisión de Arbitraje.

En los audios los árbitros y el VAR aseguran que Jona disputa el balón pero no hace ‘full contact’ con su adversario y recalcan que el am ericanista tiene la pierna flexionada, lo que le resta fuerza al momento de hacre contacto.

“Hay un contacto que no es contundente, de hecho, baja en una pierna, baja y se desliza por la situación de que el jugador viene con la pierna flexionada. Ahora, déjamela abierta y quiero ver la fuerza, déjalo en velocidad normal, y tiene velocidad totalmente limitada porque primero disputó el balón. No hay un full contact, el jugador siempre tiene la pierna flexionada y el contacto no es contundente en una parte del cuerpo. Yo considero que está bien la amarilla”, se escucha en las conversaciones del árbitro con los encargados del VAR.